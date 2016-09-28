Защита Ефремова обжаловала его арест

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Среда, 28 сентября 2016, 14:14

Защита бывшего депутата Верховной Рады от фракции Партии регионов Александра Ефремова обжаловала его арест.

Об этом адвокат Евгений Солодко сообщил агентству "Украинские новости".

"Уже подали краткую жалобу", – сказал он.

По словам Солодко, полная апелляционная жалоба будет подана защитой после получения на руки полного текста решения о продлении ареста Ефремова.

Как известно, ранее Печерский районный суд Киева продлил арест Ефремова до 24 ноября.

1 августа Ефремова взяли под стражу на 60 суток - до 28 сентября.

Утром 30 июля стало известно, что Ефремов задержан по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ранее на заседании суда, Ефремов убеждал, что он не виноват в преступлениях, которые ему инкриминирует Генпрокуратура.

Темы: Ефремов арест
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