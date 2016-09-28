Минобороны России заявляет, что никакие РЗК границу не пересекали

00
0
Среда, 28 сентября 2016, 20:00

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявляет, что российские зенитно-ракетные комплексы никогда не пересекали границу с Украиной.

Об этом он сказал в комментарии российскому "Интерфаксу".

"Никакие российские зенитные ракетные комплексы, и в том числе "Бук", российско-украинскую границу никогда не пересекали", - заявил он.

Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

Следователи собирают информацию о двух фигурантах дела и называют их имена.

Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

Темы: Росcия Минобороны
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Кандидаты в присяжные по делу Немцова массово берут самоотвод 28 сентября 2016, 18:38
МИД РФ и боевики назвали ложью отчет по МН17 28 сентября 2016, 18:12
МИД: результаты расследования катастрофы МН17 изобличают Россию 28 сентября 2016, 16:51
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
СНБО одобрил увеличение финансирования силовиков в этом году
Подозреваемого в убийстве полицейских перевели из больницы в СИЗО
Полиция назвала имена двух фигурантов дела о катастрофе МН17
ВОЗ: Украина – первая в мире по количеству смертей от загрязнения
Все новости
Концерты месяца

Как будет звучать октябрь

Улыбнитесь

Художник со своими детьми год разрисовывал камни и разбросывал по городу