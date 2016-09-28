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Полиция назвала имена двух фигурантов дела о катастрофе МН17

Среда, 28 сентября 2016, 18:08

Международная группа следователей собирает информацию о двух фигурантах дела, которое касается катастрофы малайзийского "Боинга" на востоке Украины в июле 2014 года.

Об этом говорится на сайте полиции Нидерландов.

Согласно информации, речь идет об Андрее Ивановиче с позывным "Орион" и Николае Федоровиче с позывным "Дельфин".

"Международная следственная группа располагает несколькими записями телефонных разговоров, в которых принимают участие лица, упомянутые выше", - сказано в сообщении.

Следователи обнародовали аудиоурывки телефонных разговоров, однако отметили, не располагают никакими доказательствами того, что они непосредственно связаны с фактом сбития самолета рейса МН-17.

Международная группа следователей просит сообщить, если кто-то узнает голоса указанных мужчин, знает их местонахождение или владеет другой информацией, которая касается следствия.

Всю информацию просят присылать на электронную почту contact@jitmh17.com или сообщать по телефонам 0800-300014 (звонки бесплатные) и 0031886624600 с 08:00 до 20:00 (GMT + 2). Следователи могут говорить на разных языках, в том числе на русском.

Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

Українська правда

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Темы: MH17
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