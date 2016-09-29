ГПУ готовит ходатайство об экстрадиции Макаренко из Москвы

В Москве задержали бывшего начальника Госавтоинспекции в городе Киеве Николая Макаренко.

Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Енин отметил, что он задержан на основании объявления в международный розыск Интерполом по ходатайству украинской стороны. На данном этапе к Макаренко применен временный арест.

"Сейчас мы находимся в тесном контакте с российской стороной. Мы уже осуществляем перевод ходатайства о задержании и о выдаче этого лица Украине. Российской стороне мы уже подтвердили тот факт, что мы будем требовать выдачи этого лица", - констатировал заместитель генерального прокурора Украины.

По словам Енина, после того как российская сторона завершит экстрадиционную проверку Макаренка, будет принято решение о его выдаче.

Напомним, в апреле 2015 Макаренко был объявлен в розыск по подозрению в коррупции. 23 сентября Печерский районный суд города Киева заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.