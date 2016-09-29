В Сахаровском центре в Москве облили краской фото войны на Донбассе

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Четверг, 29 сентября 2016, 02:26

В Сахаровском центре в Москве неизвестный ​залил краской из баллончика работы победителей конкурса "Прямой взгляд" Александра Васюковича и Сергея Лойко, посвященные войне на Донбассе.

Об этом сообщается на странице культурного центра в Facebook.

"Война – это, в первую очередь, горе, страдание, смерть. Фотография дает возможность увидеть это. Но в обществе есть люди, настолько отравленные ненавистью, что публичный разговор о трагедии войны становится невозможным. Мы не восстанавливаем эти работы, потому что не сможем гарантировать не только их сохранность, но и безопасность посетителей", - говорится в сообщении.

Конкурс был организован Сахаровским культурным центром совместно с Центром документальной фотографии Fotodoc. Согласно результатам конкурса, работы Александра Васюковича и Сергея Лойко заняли первое и второе место в номинации "конфликт". 

Темы: Донбасс война Росcия
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