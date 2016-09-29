Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Сахаровском центре в Москве облили краской фото войны на Донбассе

Четверг, 29 сентября 2016, 02:26

В Сахаровском центре в Москве неизвестный ​залил краской из баллончика работы победителей конкурса "Прямой взгляд" Александра Васюковича и Сергея Лойко, посвященные войне на Донбассе.

Об этом сообщается на странице культурного центра в Facebook.

"Война – это, в первую очередь, горе, страдание, смерть. Фотография дает возможность увидеть это. Но в обществе есть люди, настолько отравленные ненавистью, что публичный разговор о трагедии войны становится невозможным. Мы не восстанавливаем эти работы, потому что не сможем гарантировать не только их сохранность, но и безопасность посетителей", - говорится в сообщении.

Конкурс был организован Сахаровским культурным центром совместно с Центром документальной фотографии Fotodoc. Согласно результатам конкурса, работы Александра Васюковича и Сергея Лойко заняли первое и второе место в номинации "конфликт". 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
12:27
Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест
12:19
Обстрел ТЭС в Донецкой области, пожар на одной из прифронтовых ТЭЦ – сводка Минэнерго
12:11
Селекционер из Днепра вывел сорт фиалки, посвятивший погибшему поэту и воину Максиму Кривцову
Все новости...
Реклама: