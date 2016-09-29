Добкин божится, что не будет убегать из страны
Народный депутат от Оппоблока Михаил Добкин заявляет, что не будет убегать из страны.
Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг.
"Я этого уголовного дела не боюсь, из страны убегать не собираюсь. У меня были запланированы несколько поездок за границу, я их отменил, чтобы не было никаких слов, что я уехал из страны и не вернулся", - отметил он.
Добкин также заявил, что следователи не пытались провести обыски в доме его матери. Он пожаловался, что с ним не проводились следственные действия.
"Меня ни разу не вызвали на допрос в течение двух лет, когда было инициировано эта дело. Я дважды дал письменные объяснения ГПУ, сам зарегистрировал их и хочу, чтобы они провели опрос меня в этом деле", - отметил нардеп.
На вопрос относительно разворовывания местными властями земли в Харькове, Добкин заявил: "Как можно украсть землю?! Она как была в городе, так и осталась. Земля передана в пользование, за эту землю платят деньги, это полный бред", - сказал он.
При этом он назвал Луценко прокурором "с ограниченными юридическими возможностями".
"Знаете, есть люди с ограниченными физическими возможностями, а генеральный прокурор с ограниченными юридическими возможностями, и это очень серьезно отражается на работе генеральной прокуратуры", - заявил нардеп.
В Генеральной прокуратуре пояснили, что Добкин проходит в деле как свидетель.
Как известно, 16 сентября правоохранители провели обыски в горсовете Харькова, а также в помещениях мэра города Геннадия Кернеса и депутата от "Оппозиционного блока", экс-мэра Харькова и экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина.
По словам Луценко, обыски осуществлены в рамках расследования дела о незаконном выделении 650 гектаров харьковской земли властями города.
Роман Кравец, Татьяна Кусок, УП