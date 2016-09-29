Добкин божится, что не будет убегать из страны

Народный депутат от Оппоблока Михаил Добкин заявляет, что не будет убегать из страны.

Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг.

"Я этого уголовного дела не боюсь, из страны убегать не собираюсь. У меня были запланированы несколько поездок за границу, я их отменил, чтобы не было никаких слов, что я уехал из страны и не вернулся", - отметил он.

Добкин также заявил, что следователи не пытались провести обыски в доме его матери. Он пожаловался, что с ним не проводились следственные действия.

"Меня ни разу не вызвали на допрос в течение двух лет, когда было инициировано эта дело. Я дважды дал письменные объяснения ГПУ, сам зарегистрировал их и хочу, чтобы они провели опрос меня в этом деле", - отметил нардеп.

На вопрос относительно разворовывания местными властями земли в Харькове, Добкин заявил: "Как можно украсть землю?! Она как была в городе, так и осталась. Земля передана в пользование, за эту землю платят деньги, это полный бред", - сказал он.

При этом он назвал Луценко прокурором "с ограниченными юридическими возможностями".

"Знаете, есть люди с ограниченными физическими возможностями, а генеральный прокурор с ограниченными юридическими возможностями, и это очень серьезно отражается на работе генеральной прокуратуры", - заявил нардеп.

В Генеральной прокуратуре пояснили, что Добкин проходит в деле как свидетель.

Как известно, 16 сентября правоохранители провели обыски в горсовете Харькова, а также в помещениях мэра города Геннадия Кернеса и депутата от "Оппозиционного блока", экс-мэра Харькова и экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина.

По словам Луценко, обыски осуществлены в рамках расследования дела о незаконном выделении 650 гектаров харьковской земли властями города.

Роман Кравец, Татьяна Кусок, УП