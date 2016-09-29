Добкін божиться, що не тікатиме з країни

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Четвер, 29 вересня 2016, 12:21

Народний депутат від Опоблоку Михайло Добкін заявляє, що не втікатиме з країни через

Про це він заявив журналістам в кулуарах Верховної Ради в четвер.

"Я цієї кримінальної справи не боюся, із країни тікати не збираюся. У мене були заплановані кілька поїздок за кордон, я їх скасував, щоб не було жодних слів, що я виїхав з країни і не повернувся", - зазначив він.

Добкін також заявив, що слідчі не намагалися провести обшуки в будинку його матері.

Він також поскаржився, що з ним не проводилися слідчі дії.

"Мене жодного разу не викликали на допит впродовж двох років, коли була ініційована ця справа. Я двічі дав письмові пояснення ГПУ, сам зареєстрував їх і хочу, щоб вони провели опитування мене у цій справі", - зазначив нардеп.

На запитання щодо розкрадання місцевою владою землі в Харкові, Добкін заявив:

"Як можна украсти землю?! Вона як була в місті, так і залишилася. Земля передана в користування, за цю землю платять гроші , це повна маячня", - сказав він.

При цьому він назвав Луценко прокурором "з обмеженими юридичними можливостями".

"Знаєте, є люди з обмеженими фізичними можливостями, а генеральний прокурор з обмеженими юридичними можливостями і це дуже серйозно відображається на роботі генеральної прокуратури", - заявив нардеп.

У Генеральній прокураторі пояснили, що Добкін проходить у справі як свідок.

Як відомо, 16 вересня правоохоронці провели одночасні обшуки в міськраді Харкова, а також у помешканнях мера міста Геннадія Кернеса та депутата від "Опозиційного блоку", екс-мера Харкова та екс-губернатора Харківської області Михайла Добкіна.

За словами Луценка, обшуки здійснені в рамках розслідування справи про незаконне виділення 650 гектарів харківської землі владою міста. 

Роман Кравець, Тетяна Кусок, УП

Теми: Добкін Генпрокуратура Луценко
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IP: 134.249.66.---CEMEH29.09.2016 12:28
він не один обіцяв
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