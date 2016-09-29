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ГПУ: Добкін – поки свідок, на Скорика готується подання

Четвер, 29 вересня 2016, 12:37

У Генпрокуратурі заявляють, що готують подання на депутата від "Опоблоку" Миколу Скорика про дозвіл на зняття недоторканності, а Михайло Добкін проходить у справі про махінації з землею як свідок.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

"Подання на депутата Миколу Скорика готується", - зазначили в прес-службі.

"А щодо заяв Добкіна – він проходить у цій справі як свідок, але він є фігурантом земельної справи разом із мером Харкова Геннадієм Кернесом, директор юрдепартаменту Харківської міськради Володимиром Коваленком, головним архітектором Харкова Чечельницьким та колишнім керівником харківського управління держкомзему Юрієм Саніним", - наголосили в прес-службі.

На питання про скарги депутата, що його не викликають на слідчі дії, у Генпрокуратурі відповіли: "Слідчі працюють з вилученими документами".

Як повідомлялося, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що міський голова Харкова Геннадій Кернес і народний депутат Михайло Добкін є фігурантами справи про  створення злочинного угруповання, розкраданні держмайна з використанням службового становища.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураДобкін
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