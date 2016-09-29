В НАБУ уже получили от Авакова "черную бухгалтерию" ПР
В НАБУ подтвердили, что получили документы от МВД с материалами по "черной бухгалтерии" Партии регионов.
Об этом "Украинской правде" сообщили в НАБУ.
В учреждении добавили, что были переданы четыре страницы.
"Эти материалы приложат к тем, которые уже есть в распоряжении НАБУ", - сообщили УП в НАБУ.
На вопрос "Украинской правды", есть ли в документах известные фамилии, в НАБУ отметили, что это тайна следствия.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что МВД передает НАБУ письма "черной бухгалтерии Партии регионов".
Оксана Коваленко, УП