В НАБУ уже получили от Авакова "черную бухгалтерию" ПР

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Четверг, 29 сентября 2016, 16:42

В НАБУ подтвердили, что получили документы от МВД с материалами по "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом "Украинской правде" сообщили в НАБУ.

В учреждении добавили, что были переданы четыре страницы.

"Эти материалы приложат к тем, которые уже есть в распоряжении НАБУ", - сообщили УП в НАБУ.

На вопрос "Украинской правды", есть ли в документах известные фамилии, в НАБУ отметили, что это тайна следствия.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что МВД передает НАБУ письма "черной бухгалтерии Партии регионов".

Оксана Коваленко, УП

Темы: Партия регионов НАБУ МВД
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