"Бриллиантовый" Корниец заявляет, что его объявили в розыск

671 просмотр
1
Четверг, 29 сентября 2016, 17:40

Бывший зампрокурора Киевской области Александр Корниец, обвиняемый в получении неправомерной выгоды, заявляет, что Генпрокуратура объявила его в розыск по другому уголовному производству.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Затягивают время (следователи Генпрокуратуры). Объявление в розыск единственное основание продлить сроки следствия более чем на 12 месяцев. У них срок истекает 19 октября", - сказал он.

По его словам, речь идет об уголовном производстве о вымогательстве части уставного фонда убыточного предприятия.

Корниец сообщил, что уже подал жалобу на постановление Генпрокуратуры об объявлении его в розыск.

Ранее сообщалось, что СБУ сняла охрану Корнийца.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в ГПУ.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 217.115.108.---Сергій Подплєтьонний29.09.2016 17:53
В темі "оголосили в обшук". Оголошують в розшук.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Вопрос нарушения режима тишины боевиками может стать ребром – Олифер
Украина получила на счет миллиард долларов под гарантии США
Пинчук оплачивает визиты нардепов в США – лоббист
Дело Шеремета: Нацполиция попросила Германию о помощи
Все новости
История

Мессия для Украины. Большой миф Михаила Грушевского

ТАБЛОID

Лещенко с любимой показали квартиру