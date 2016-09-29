"Бриллиантовый" Корниец заявляет, что его объявили в розыск

Бывший зампрокурора Киевской области Александр Корниец, обвиняемый в получении неправомерной выгоды, заявляет, что Генпрокуратура объявила его в розыск по другому уголовному производству.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Затягивают время (следователи Генпрокуратуры). Объявление в розыск единственное основание продлить сроки следствия более чем на 12 месяцев. У них срок истекает 19 октября", - сказал он.

По его словам, речь идет об уголовном производстве о вымогательстве части уставного фонда убыточного предприятия.

Корниец сообщил, что уже подал жалобу на постановление Генпрокуратуры об объявлении его в розыск.

Ранее сообщалось, что СБУ сняла охрану Корнийца.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в ГПУ.