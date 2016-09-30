Тука обещает, что увеличивать серую зону не будут

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Пятница, 30 сентября 2016, 13:57

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что увеличивать территорию серой зоны никто не собирается.

Об этом он сказал в пятницу в Киеве во время пресс-конференции, посвященной проблеме перемещения людей через линию разграничения, сообщает Укринформ.

"Никто не собирается оставлять людей, покидать территории. Увеличивать серую зону также никто не собирается", - сказал Тука.

По его словам, жители Станицы Луганской обладали неполной информацией, когда вышли на митинг против отвода украинских войск из Станицы, поэтому и возникли протесты.

Тука подчеркнул, что по минским соглашениям сейчас только выясняют координаты, куда именно будут отводить оружие. Отвод касается только ВСУ. Пограничники и другие государственные службы остаются на местах несения службы.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что из населенных пунктов и городов, где находятся стратегически важные объекты, например ТЭС, войска отводиться не будут, или же это произойдет только тогда, когда полноценно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю будет работать миссия ОБСЕ, причем не только с помощью человеческих ресурсов, но и с соответствующим техническим оборудованием.

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