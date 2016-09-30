Найем отозвет свои правки о "членах семьи" чиновников в декларациях

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Пятница, 30 сентября 2016, 17:08

Нардеп от БПП Мустафа Найем отозвет свой законопроект, предлагающий расширить понятие "члена семьи" чиновника, который должен быть указан в электронной декларации о доходах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу.

"Учитывая спекуляции вокруг электронного декларирования, я отзываю свой законопроект о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции. Мои абмиции не стоят того, чтобы ставить под угрозу и бросать тень на сам институт электронного декларирования, независимо от того, насколько правильными и нужными являются в данный момент", - написал он.

По словам Найема, его правки уточняли критерии определения совместного проживания, совершенствовал работу самого НАЗК и предлагали отражать в открытом доступе лишь общую сумму денежных средств декларанта, без разбивки по валютам и местонахождению.

"Когда истерика пройдет и наступит трезвость, я дополню свой законопроект и внесу его снова после консультаций со всеми оппонентами, которым отдельное спасибо", - заявил Найем.

Он также упомянул законодательную инициативу лидера фракции БПП Игоря Гринева о закрытии в декларациях информации об имуществе и подарках чиновников.

Найем считает ее "попыткой полностью закрыть доступ к этой информации через изменения в закон".

Как известно, 28 сентября стало известно, что Найем предлагает расширить в законе понятие "члена семьи" чиновника, который должен быть указан в декларации о доходах.

Это вызвало критику со стороны главы комитета по противодействию коррупции нардепа Егора Соболева, который назвал "откровенным мошенничеством" норму о совместном проживании с декларантом 183 дней в году, которую предлагал Найем.

Украинская правда

Темы: декларация НАПК коррупция
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IP: 93.188.39.---Lena Samojlenko30.09.2016 17:22
А Лещенко и Ко не хотят этого сделать? Им нужно собственную шкуру спасти и своих спонсоров?
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