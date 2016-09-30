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Найєм відкличе свої правки про "членів родини" чиновників у деклараціях

П'ятниця, 30 вересня 2016, 17:08

Нардеп від БПП Мустафа Найєм відкличе свій законопроект, що пропонує розширити поняття "члена родини" чиновника, який має бути зазначений у електронній декларації про доходи.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю.

"З огляду на спекуляції навколо електронного декларування, я відкликаю свій законопроект про внесення змін до закону про запобігання корупції. Мої абміції не варті того, щоб ставити під загрозу і кидати тінь на сам інститут електронного декларування, незалежно від того, наскільки правильними і потрібними є в даний момент", - написав він.

За словами Найєма, його правки уточнювали критерії визначення спільного проживання, удосконалював роботу самого НАЗК і пропонували відображати у відкритому доступі лише загальну суму грошових коштів декларанта, без розбивки по валютах і місцезнаходженням.

"Коли істерика пройде і настане тверезість, я доповню свій законопроект і внесу його знову після консультацій з усіма опонентами, яким окреме спасибі", - заявив Найєм.

Він також згадав законодавчу ініціативу лідера фракції БПП Ігоря Гриніва щодо закрити в деклараціях інформації про майно і подарунки чиновників.

Найєм вважає її "спробою повністю закрити доступ до цієї інформації через зміни в закон".

Як відомо, 28 вересня стало відомо, що Найєм пропонує розширити в законі поняття "члена родини" чиновника, який має бути зазначений у декларації про доходи.

Це викликало критику з боку голови комітету з протидії корупції нардепа Єгора Соболєва, який назвав "відвертим шахрайством" норму про спільне проживання з декларантом 183 днів на рік, яку пропонував Найєм.

Українська правда

Теми: деклараціїНАЗКкорупція
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