У БПП хочуть закрити інформацію про майно і подарунки чиновників

Лідер фракції БПП Ігор Гринів пропонує внести зміни до закону про запобігання корупції, і закрити відомості з декларацій для загального користування.

Відповідний законопроект №5192 зареєстрований у четвер.

Як розповів "Українській правді" автор проекту Ігор Гринів, законопроект має вирішити питання про доступ до інформації про рухоме і нерухоме майно і готівкові кошти.

"Ця інформація, яку подають підписанти, має бути для службового користування і для НАБУ, а не бути предметом політичних спекуляцій", - зазначив він.

На думку Гриніва, ця інформація з декларацій може дати змогу "хуліганам чи грабіжникам" скористатися цією інформацією. "Це (оприлюднення інформації з декларацій - УП) дасть підстави для дискредитації всієї системи декларування", - зазначив він.

Крім того, Гринів повідомив, що у проекті він пропонує скасувати кримінальну відповідальність за помилки у декларації.

"Кримінальна відповідальність має бути за подачу недостовірної інформації про податки і ухиляння від податків. В іншому – має бути адміністративна і політична відповідальність, а не кримінальна", - сказав він.

На питання "Української правди", чи не нівелюють його пропозицію загальну ідею електронних декларацій, він відповів:

"Не нівелюють. Зараз вважають, що Єдиним засобом боротьби з корупцією є медіа, тоді не треба було створювати НАБУ, Антикорупційну прокуратуру, ДБР. Цим мають займатися спеціально створені органи, до яких має бути довіра", - зазначив він.

Згідно з проектом, внесеним до ВР, пропонується закрити інформацію про отримані подарунки.

Водночас експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська вважає, що цей законопроект направлений на приховування статків чиновників.

"Готова закластися, що під пафосною назвою про попередження злочинів проти життя і власності - закриття інформації про готівочку, годиннички, картиноньки, хутро усіх чиновничків, а також про їх витрати для придбання цього всього багатства", - зазначила вона на своїй сторінці ФБ.

"А в цей час кінцеве рішення про безвіз усе ще залежить від країн-членів ЄС. Щонайменше 5 із яких дуже шукають красиву причину цей безвіз не давати і дуже розраховують на факап України саме з електронними деклараціями", - додала вона.

Оксана Коваленко, УП