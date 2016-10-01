Клинтон опережает Трампа на 5 пунктов - Reuters/Ipsos опрос

Рейтинг кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон на 5% выше чем у ее соперника из Республиканской партии Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters.

Проведенные в конце сентября опросы показали, что 43% избирателей поддерживают Клинтон, а 38 Трампа, при этом 19% заявили, что не поддерживают ни одного из кандидатов.

Как известно, в понедельник в США состоялись первые телевизионные дебаты кандидатов в президенты США.

Согласно опросу телеканала CNN, проведенному сразу после дебатов, убедительную победу в них одержала Клинтон – так посчитали 62% опрошенных. За Трампа высказались 27%.

Первые теледебаты кандидатов в президенты США посмотрело 84 миллиона человек - рекордное для такого события количество зрителей за последние 36 лет.