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Дебаты Клинтон и Трампа посмотрело рекордное число зрителей

Среда, 28 сентября 2016, 07:11

Первые теледебаты кандидатов в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и ее оппонента - республиканца Дональда Трампа посмотрело рекордное для такого события количество американских зрителей за последние 36 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Так, дебаты смотрели 84 миллиона человек. Тем самым был побит рекорд 1980 года, когда состоялись дебаты между кандидатами в президенты Рональдом Рейганом и Джимми Картером. Тогда их смотрели 80,6 млн зрителей.

Агентство подчеркивает, что при анализе не учитывалась зрители, которые смотрели дебаты через Интернет.

Отмечается, что наиболее популярным событием, которое привлекает более 100 млн телезрителей, в США является финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги.

Первые предвыборные дебаты Клинтон и Трампа состоялись 27 сентября. Согласно опросу CNN, победу в них одержала кандидат от демократов - за нее проголосовали 62%, за Трампа - 27%.

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Темы: СШАКлинтон
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