Очередная беседа Керри и Лаврова по Сирии не принесла результатов

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Суббота, 1 октября 2016, 05:26

Телефонный разговор госсекретаря Джона Керри с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым не принесла результатов, однако диалог по сирийскому урегулированию между странами все еще не прекращен.

Об этом пишет DW.com.

"Мы на том же месте", - цитирует представителя Государственного департамента США Марка Тонера агентство AP.

По его словам, Россия до сих пор не приняла меры по прекращению насилия в Алеппо, но и США не воплотили в жизнь свою угрозу прекратить переговоры с Москвой по урегулированию сирийского конфликта.

"Мы не прекратили однозначно наши дипломатические отношения с Россией по Сирии. Мы на грани этого шага, так как до сих пор не увидели с их стороны таких действий, которые мы ожидаем", - сказал Тонер.

Как сообщил пресс-секретарь Госдепа США, американо-российский диалог продолжается.

В то же время, как отмечается на сайте министерства иностранных дел РФ Лавров в разговоре с Керри подчеркнул, что "многочисленные" периоды тишины", которые объявлялись в прошлом на два-три дня, использовались террористическими группами в Сирии для перегруппировки.

"Бездействие в данном остром вопросе позволяет "Джабхат ан-Нусре" прикрываться другими вооруженными формированиями оппозиции, с которыми Вашингтон сотрудничает, хотя в реальности многие из них не приняли российско-американские договоренности о перемирии и практически слились с оппозицией", - отмечает МИД РФ.

Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты заявляли о готовности прекратить совместную работу с РФ по мирному урегулированию в Сирии в том случае, если не прекратится насилие в городе Алеппо.

Страны ЕС и США неоднократно призывали РФ прекратить огонь и способствовать политическому урегулированию конфликта в Сирии.

Темы: США Росcия Сирия
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