Луганская ОГА: пропуск в Станице Луганской останавливали по политическим причинам

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Суббота, 1 октября 2016, 15:50

Боевики объясняли закрытие перехода через мост в Станице Луганской ремонтом, однако на самом деле его не проводили.

Об этом заявил заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко, сообщается на странице ЛОГА в Facebook.

По его словам, работа КПВВ "Станица Луганская" понемногу нормализуется, люди перемещаются в обоих направлениях. Все службы работают в штатном режиме.

Отмечается, что официальной версией закрытия перехода через мост в Станице Луганской было проведение ремонта деревянной конструкции, которая закрывает поврежденную часть моста через р. Северский Донец.

"Как мы и предполагали, никаких ремонтных работ на опасном участке моста террористы не собирались проводить. Это подтверждают люди, которые перешли с неконтролируемой территории в Станице Луганской. Скорее всего, причины чисто политические: раскачивание ситуации по созданию демилитаризованных зон на Луганщине. Кроме того, завтра в так называемой ЛНР "праймериз", поэтому, возможно, таким образом они пытались удержать потенциальных избирателей", - заявил Клименко.

Ранее он также заявил, что "благородная цель" по ремонту моста "маскирует очередную провокацию со стороны террористов, направленную на повышение социальной напряженности на линии разграничения".

"Ведь, во-первых, сегодня выходной, поэтому количество желающих пересечь КПВВ "Станица Луганская" значительно больше, чем в будни, как результат, образовалась тысячная толпа людей. Во-вторых, происходит отвод вооружение в районе КПВВ "Золотое", поэтому, есть основания полагать, что таким образом руководители так называемой ЛНР пытаются "продавить" отвод войск в этом районе", - сказал Клименко.

Как сообщалось, в субботу утром боевики приостанавливали в одностороннем порядке пропуск лиц напротив контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская", однако в 10:40 его восстановили.

Украинская правда

Темы: Донбасс Луганская область
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