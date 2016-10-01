В рейтинге свободы информации Украина на 22 месте

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Суббота, 1 октября 2016, 20:39

Украинское законодательство о доступе к информации заняло 22 позицию из 111 стран мира в Международном рейтинге обеспечения права на информацию.

По данным организаций Access Info Europe и Centre for Law and Democracy украинские законы набрали 108 баллов из 150 возможных, сообщает "Громадське".

Возглавила рейтинг со 136 баллами Мексика, на втором месте Сербия, на третьем - Словения.

 

Еще в начале сентября 2016 года Украина находилась на 19 позиции рейтинга. При этом количество баллов нашего законодательства осталось неизменным.

Лучшей была позиция Украины в 2011 году, после принятия закона "О доступе к информации", - 9-е место в мировом рейтинге.

А в 2012 году, имея все тех же 115 баллов, мы поднялись на 8 место из-за ухудшения законодательства в Хорватии.

При составлении рейтинга Access Info Europe и Centre for Law and Democracy оценивают исключительно существующие нормы законодательства в той или иной стране.

Темы: СМИ рейтинг
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