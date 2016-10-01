"Невъездной" в Украину Михалков поехал на фестиваль в Крым

В оккупированном Крыму проходит первый Ялтинский международный кинофестиваль "Евразийский мост", на котором присутствует режиссер Никита Михалков.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов, отметив, что фестиваль продлится до 5 октября.

Он поблагодарил Михалкова "за колоссальный вклад в дело киноиндустрии на территории Республики Крым".

Фото с Facebook Аксенова

"Благодаря нашей совместной работе появляется твердая уверенность в том, что процесс восстановления легендарной Ялтинской киностудии будет успешно завершен", - отметил Аксенов.

Как известно, 31 августа 2015 года СБУ запретила въезд в Украину16 гражданам Российской Федерации – журналистам и деятелям культуры, среди которых Михалков.

Украинская правда