В НАТО раскритиковали переброску "Искандеров" РФ под Калининград
НАТО резко раскритиковало переброску Россией оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область, граничащую с Польшей и Литвой.
Об этом в воскресенье, 9 октября, заявил официальный представитель НАТО, передает DW.
"Размещение оснащенных ядерными боеголовками ракет на границе со странами, входящими в состав Североатлантического альянса, не способствуют снижению уровня напряженности", - отметили в НАТО.
"Нам необходимо увеличение, а не снижение уровня прозрачности и возможности прогнозирования военной деятельности во избежание инцидентов и риска недоразумений", - сказал представитель альянса.
Ранее министерство обороны РФ подтвердило переброску ОТРК "Искандер-М" в Калининградскую область. В заявлении говорилось, что размещение ракет происходит в рамках боевой подготовки Вооруженных сил.