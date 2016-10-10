У НАТО розкритикували перекидання "Іскандерів" РФ під Калінінград

00
0
Понеділок, 10 жовтня 2016, 02:54

НАТО різко розкритикувало перекидання Росією оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" в Калінінградську область, що межує з Польщею і Литвою.

Про це в неділю, 9 жовтня, заявив офіційний представник НАТО, передає DW.

"Розміщення оснащених ядерними боєголовками ракет на кордоні з країнами, що входять до складу Північноатлантичного альянсу, не сприяють зниженню рівня напруженості", - відзначили в НАТО.

"Нам необхідно збільшення, а не зниження рівня прозорості та можливості прогнозування військової діяльності, щоб уникнути інцидентів і ризику непорозумінь", - сказав представник альянсу.

Раніше міністерство оборони РФ підтвердило перекидання ОТРК "Искандер-М" в Калінінградську область. У заяві говорилося, що розміщення ракет відбувається в рамках бойової підготовки Збройних сил.

Теми: НАТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Росія застерігає Чорногорію та Боснію від вступу в НАТО 6 жовтня 2016, 14:55
В НАТО заявили про готовність посилити підтримку України в боротьбі з агресією РФ 29 вересня 2016, 19:29
В НАТО закликали РФ вжити заходів для припинення насильства в Алеппо 28 вересня 2016, 06:16
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Клімкін: Україна вивчає питання виходу з СНД
Клімкін про РФ: можуть знадобитися більш жорсткі заходи, ніж візовий режим
Збірна України розгромила збірну Косова у відбірковому матчі ЧС-2018
Клімкін про безвізовий: Рішення буде у жовтні-листопаді
Усі новини
Афіша на 7-9 вересня

Театральный фестиваль, кино-концерт, ретро-велосипеды, марафон...

#антирекорд

Продовження мораторію на продаж землі: реакція соцмереж