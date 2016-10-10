НАБУ просит арестовать имущество днепровского судьи-"взяточника"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины просят суд арестовать недвижимость, денежные средства и драгоценности, изъятые во время обыска у судьи Октябрьского районного суда города Днипро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в понедельник.

Как известно, его подозревают в совершении преступления по статье "Злоупотребление влиянием".



8 октября судьи Октябрьского районного суда г. Днипро, которого 7 октября были задержаны по подозрению во взяточничестве, избрана мера пресечения в виде залога в сумме 260 тысяч гривен.

Во время обысков у судьи из Днипра было выявлено более 54 тысяч долларов, около 13 тысяч евро и почти 138 тысяч гривен наличными.

Украинская правда