НАБУ просит арестовать имущество днепровского судьи-"взяточника"

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Понедельник, 10 октября 2016, 14:57

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины просят суд арестовать недвижимость, денежные средства и драгоценности, изъятые во время обыска у судьи Октябрьского районного суда города Днипро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в понедельник.

Как известно, его подозревают в совершении преступления по статье "Злоупотребление влиянием".


8 октября судьи Октябрьского районного суда г. Днипро, которого 7 октября были задержаны по подозрению во взяточничестве, избрана мера пресечения в виде залога в сумме 260 тысяч гривен.

Во время обысков у судьи из Днипра было выявлено более 54 тысяч долларов, около 13 тысяч евро и почти 138 тысяч гривен наличными.

Украинская правда

Темы: НАБУ суд Днепр
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IP: 46.119.243.---Evgen Loyko10.10.2016 15:08
тю, что-то судья сплоховал. Нужно было сказать, что это ему мама деньги дала, которые он много лет с зарплаты собирал. Ну или что "любимый человек" одолжил, это ж у нас не преступление, как теперь оказалось)
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