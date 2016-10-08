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У затриманого судді з Дніпра знайшли десятки тисяч доларів і євро

Субота, 8 жовтня 2016, 12:12

Під час обшуків за місцем проживання судді Жовтневого районного суду міста Дніпро, затриманого напередодні, було виявлено понад 54 тисяч доларів США, близько 13 тисяч євро та майже 138 тисяч гривень готівкою.

Про це повідомляє в суботу Національне антикорупційне бюро на своїй сторінці у Facebook.

 
 
 
Фото НАБУ

"Під час обшуків за місцем проживання судді Жовтневого районного суду міста Дніпро, затриманого вчора детективами НАБУ та співробітниками ДВБ Нацполіції, було виявлено понад 54 тисяч доларів США, близько 13 тисяч євро та майже 138 тисяч гривень готівкою", - зазначили в НАБУ.

Як повідомлялося, суддю було затримано у п'ятницю на отриманні хабара. Він вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч доларів США (понад 258 тисяч гривень) за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

"Суддя намагався вплинути на службових осіб слідчого підрозділу одного з відділень поліції… щодо вчинення дій, спрямованих на непритягнення особи до кримінальної відповідальності", - повідомляли в НАБУ.

Українська правда

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Теми: ДніпросудНАБУ
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