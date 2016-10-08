Суддю-хабарника з Дніпра "покарали" заставою у 260 тисяч
Судді Жовтневого районного суду м.Дніпро, якого 7 жовтня було затримано за підозрою у хабарництві, обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 260 тисяч гривень.
Про це ввечері 8 жовтня повідомив глава НАБУ Назар Холодницький.
Він зазначив, що це перший суддя, якого затримали після початку судової реформи.
"Лише вчора ввечері було затримано вказаного суддю, а уже сьогодні йому мною повідомлено про підозру у вчиненні злочину. І уже сьогодні слідчим суддею Солом'янського райсуду Києва розглянуто клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомив Холодницький.
"Прокурори САП просили обрати вказаний запобіжний захід, однак ухвалою слідчого судді підозрюваному "колезі" обрано запобіжний захід у вигляді лише застави в сумі 260 тис. гривень", - додав він.
Холодницький заявив, що сторона обвинувачення оскаржуватиме дану ухвалу та наполягатиме на триманні під вартою "для усіх підозрюваних у корупції".
Як відомо, суддю було затримано на отриманні хабара: він вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч доларів США (понад 258 тисяч гривень) за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
Під час обшуків у судді з Дніпра було виявлено понад 54 тисяч доларів, близько 13 тисяч євро та майже 138 тисяч гривень готівкою.
Українська правда