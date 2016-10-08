Суддю-хабарника з Дніпра "покарали" заставою у 260 тисяч

Судді Жовтневого районного суду м.Дніпро, якого 7 жовтня було затримано за підозрою у хабарництві, обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 260 тисяч гривень.

Про це ввечері 8 жовтня повідомив глава НАБУ Назар Холодницький.

Він зазначив, що це перший суддя, якого затримали після початку судової реформи.

"Лише вчора ввечері було затримано вказаного суддю, а уже сьогодні йому мною повідомлено про підозру у вчиненні злочину. І уже сьогодні слідчим суддею Солом'янського райсуду Києва розглянуто клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомив Холодницький.