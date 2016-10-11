Задержанный боевик рассказал об обучении в Ростове и русских в Донецке

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Вторник, 11 октября 2016, 12:07

Задержанный Нацгвардией и переданный СБУ боевик дважды проходил спецподготовку в учебных центрах в Ростовской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель города Доброполье с апреля 2014 присоединился к боевикам и до октября 2016 находился в составе незаконного подразделения.

Во время задержания сотрудники спецслужбы изъяли у мужчины "военный билет ДНР" и оригиналы других "документов" с печатями террористической группировки.

Согласно им боевик принимал непосредственное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции и получил ранения.

По его показаниям, он служил в батальоне "Восток".

Боевик дважды проходил спецподготовку в российских военных учебных центрах в Ростовской области. Первая поездка длилась месяц. Оттуда он возвращался в Украину с российскими военными. "Они ехали в Донецк нам помогать", - отметил боевик.

Он, в частности, был участником обстрелов сил АТО в районе Донецкого аэропорта, поселка Редкодуб и выполнял задачи в составе диверсионной группы террористов. Ездил "на боевое" в ДАП.

По словам задержанного, из-за нехватки денег он бежал из незаконного вооруженного формирования и планировал вернуться в родное Доброполье.

Боевик раскаялся в совершенных преступлениях и призвал всех участников террористических группировок сложить оружие.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного следствия возможна переквалификация производства на ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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