Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Затриманий бойовик розповів про навчання в Ростові і росіян в Донецьку

Вівторок, 11 жовтня 2016, 12:07

Затриманий Нацгвардією та переданий СБУ бойовик двічі проходив спецпідготовку в учбових центра у Ростовській області.

Про це повідомляє прес-центр СБУ

Правоохоронці встановили, що мешканець міста Добропілля з квітня 2014 року приєднався до бойовиків та до жовтня 2016 року перебував у складі незаконного підрозділу.

Під час затримання співробітники спецслужби вилучили у чоловіка "військовий квиток ДНР" та оригінали інших "документів" з печатками терористичного угруповання.

Згідно з ними бойовик брав безпосередню участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції та отримав поранення.

За його свідченнями, він служив в батальйоні "Восток".

Бойовик двічі проходив спецпідготовку у російських військових учбових центрах у Ростовської області. Перша поїздка тривала місяць. Звідти він повертався в Україну з російськими військовими. "вони їхали в Донецьк нам допомагати", - зазначив бойовик.

Він, зокрема, був учасником обстрілів сил АТО у районі Донецького аеропорту, селища Рідкодуб та виконував завдання у складі диверсійної групи терористів. Їздив "на бойове" в ДАП.

Зі слів затриманого, через нестачу грошей він втік з незаконного збройного формування та планував повернутися до рідного Добропілля.

Бойовик розкаявся у вчинених злочинах та закликав усіх учасників терористичних угруповань скласти зброю.

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Під час досудового слідства можлива перекваліфікація провадження на ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України", - повідомили в СБУ.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як відомо, цей бойовик був затриманий Нацгвардією. Він намагався пройти з окупованої території у компанії жінки з дитиною.

Українська правда

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
Останні новини
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
Усі новини...
Реклама: