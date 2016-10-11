Пограничники готовы отчитаться за "Стену" Яценюка
Госпогранслужба готова для проверок и международных аудитов по проекту "Стена".
Об этом заявил глава ведомства Виктор Назаренко, передает "Интерфакс-Украина".
"Проект действительно очень важный для Украины, Европы и всего мира... Те средства, которые выделены, использованы, чтобы осуществить этот проект... Что касается деталей проекта... действительно есть нюансы... Мы открыты для проверок... и международных аудитов", - сказал он журналистам.
Он также заверил, что Госпогранслужба в полной мере способствует расследованию антикоррупционных органов.
Как известно, Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование по факту хищения средств на строительстве "Стены" ( "Европейского вала") на границе с Россией.
Одним из инициаторов постройки укреплений на границе с Россией был тогдашний премьер Арсений Яценюк.
Он уверял, что сооружение станет надежной преградой против возможного проникновения российских войск в Украине.