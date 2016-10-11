Яценюк придет на еще один допрос в ГПУ – не уложился

104 просмотра
0
Вторник, 11 октября 2016, 17:58

Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что 13 октября снова прибудет в Генеральную прокуратуру на допрос по делу преступлений против активистов Евромайдана в период января–февраля 2014 года.

Об этом он сообщил журналистам во вторник после окончания допроса в Генпрокуратуре, передает "Интерфакс-Украина".

"Дело ведут много следователей. Я лично был допрошен двумя молодыми, но очень профессиональными следователями. Я уверен, что если такие люди будут расследовать это дело, что оно не только будет передано в суд, но еще и получит обвинительный приговор против бывшего режима", – сказал Яценюк.


Экс-премьер сообщил, что эта следственная группа сконцентрирована на событиях с января по февраль 2014 года, но "для того, чтобы обсудить эти события, нужно было вернуться к тому, что предшествовало этим событиям".

Яценюк сказал, что непосредственно до трагических событий на Майдане Независимости в 2014 году на допросе очередь не дошла, поэтому разговор со следователями Генпрокуратуры будет продолжен в следующий раз.

На уточняющий вопрос, когда именно состоится встреча, Яценюк ответил: "В четверг. Чтобы не оттягивать".

Темы: Евромайдан Генпрокуратура Яценюк
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Яценюк прибыл в ГПУ на допрос по делу Майдана 11 октября 2016, 12:05
Порошенко поручил готовиться ко Дню Достоинства и Свободы 7 октября 2016, 10:20
В Гаагу направлены новые материалы по делу Евромайдана 6 октября 2016, 14:35
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Украина хочет отставки президента ПАСЕ, который дружит с Кремлем
НАПК и Госспецсвязь никак не определяется, у кого ключи к е-декларированию
Миссия ОБСЕ мониторит только днем и допускает фальсификации – источник
Олланд о Донбассе: Сначала выборы, потом – контроль над границей
Все новости
Гастро-новости

5 новых заведений во Львове, которые стоит посетить

Нобель-2016

Нобелевскую премию по экономике дали за теорию контрактов