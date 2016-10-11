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Яценюк придет на еще один допрос в ГПУ – не уложился

Вторник, 11 октября 2016, 17:58

Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что 13 октября снова прибудет в Генеральную прокуратуру на допрос по делу преступлений против активистов Евромайдана в период января–февраля 2014 года.

Об этом он сообщил журналистам во вторник после окончания допроса в Генпрокуратуре, передает "Интерфакс-Украина".

"Дело ведут много следователей. Я лично был допрошен двумя молодыми, но очень профессиональными следователями. Я уверен, что если такие люди будут расследовать это дело, что оно не только будет передано в суд, но еще и получит обвинительный приговор против бывшего режима", – сказал Яценюк.


Экс-премьер сообщил, что эта следственная группа сконцентрирована на событиях с января по февраль 2014 года, но "для того, чтобы обсудить эти события, нужно было вернуться к тому, что предшествовало этим событиям".

Яценюк сказал, что непосредственно до трагических событий на Майдане Независимости в 2014 году на допросе очередь не дошла, поэтому разговор со следователями Генпрокуратуры будет продолжен в следующий раз.

На уточняющий вопрос, когда именно состоится встреча, Яценюк ответил: "В четверг. Чтобы не оттягивать".

Темы: ЕвромайданГенпрокуратураЯценюк
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