Во вторник боевики больше всего стреляли на Мариупольском направлении
Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 12 из которых - на Мариупольском направлении.
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
"Враг не прекращает применять тяжелое вооружение. Так, под огнем артиллерии калибра 122-мм оказались опорные пункты сил АТО, расположенные неподалеку Широкино и Водяного", - сказано в сообщении.
Согласно информации, из минометов калибра 82-мм незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинских защитников в районе Лебединского, а в Талаковке применили минометы 82 и 120 калибра одновременно.
Режим тишины боевики нарушали также и в Марьинке, где состоялся ряд обстрелов из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
На Луганском направлении боевики прибегали только к одной вооруженной провокации, при этом применили стрелковое оружие.
"На Донецком направлении нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Украинская правда
«Если бы вы, французы, вмешались в Рейнской области в 1936, мы бы проиграли все, и падение Гитлера было бы неизбежным »… - Генерал Гудериан на допросе французскими офицерами после окончания Второй мировой войны.
«Сорок восемь часов после ввода войск в Рейнскую область были самыми тревожными в моей жизни. Если бы французы вошли тогда (в марте 1936 года) в Рейнскую область, нам пришлось бы убраться оттуда с поджатыми хвостами, потому что военные ресурсы, находившиеся в нашем распоряжении, были недостаточными даже для слабого сопротивления»… - Адольф Гитлер.
Вот и нынешние олланды больше выборами на Донбассе опекаются вместо того чтобы осадить нового Гитлера.