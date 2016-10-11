Во вторник боевики больше всего стреляли на Мариупольском направлении

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 12 из которых - на Мариупольском направлении.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Враг не прекращает применять тяжелое вооружение. Так, под огнем артиллерии калибра 122-мм оказались опорные пункты сил АТО, расположенные неподалеку Широкино и Водяного", - сказано в сообщении.

Согласно информации, из минометов калибра 82-мм незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинских защитников в районе Лебединского, а в Талаковке применили минометы 82 и 120 калибра одновременно.

Режим тишины боевики нарушали также и в Марьинке, где состоялся ряд обстрелов из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении боевики прибегали только к одной вооруженной провокации, при этом применили стрелковое оружие.

"На Донецком направлении нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Украинская правда