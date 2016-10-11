Во вторник боевики больше всего стреляли на Мариупольском направлении

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Вторник, 11 октября 2016, 19:26

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 12 из которых - на Мариупольском направлении.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Враг не прекращает применять тяжелое вооружение. Так, под огнем артиллерии калибра 122-мм оказались опорные пункты сил АТО, расположенные неподалеку Широкино и Водяного", - сказано в сообщении.

Согласно информации, из минометов калибра 82-мм незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинских защитников в районе Лебединского, а в Талаковке применили минометы 82 и 120 калибра одновременно.

Режим тишины боевики нарушали также и в Марьинке, где состоялся ряд обстрелов из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении боевики прибегали только к одной вооруженной провокации, при этом применили стрелковое оружие.

"На Донецком направлении нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Украинская правда

Темы: АТО
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IP: 195.242.80.---val mashtak 12.10.2016 01:12
В 1936 г. французские олланды, обладая самой мощной армией на континенте, дали зеленый свет 2 Мировой войне, поскольку больше были озабочены назначенными на апрель 1936 г. парламентскими выборами, нежели вторжением в марте того года зеленых человечков Гитлера в составе нескольких пехотных батальонов в Рейнскую область:
«Если бы вы, французы, вмешались в Рейнской области в 1936, мы бы проиграли все, и падение Гитлера было бы неизбежным »… - Генерал Гудериан на допросе французскими офицерами после окончания Второй мировой войны.
«Сорок восемь часов после ввода войск в Рейнскую область были самыми тревожными в моей жизни. Если бы французы вошли тогда (в марте 1936 года) в Рейнскую область, нам пришлось бы убраться оттуда с поджатыми хвостами, потому что военные ресурсы, находившиеся в нашем распоряжении, были недостаточными даже для слабого сопротивления»… - Адольф Гитлер.
Вот и нынешние олланды больше выборами на Донбассе опекаются вместо того чтобы осадить нового Гитлера.
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