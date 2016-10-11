ГПУ сообщила о подозрении мэру Бучи и секретарю горсовета

Генпрокуратура сообщила о подозрении мэру Бучи Анатолию Федоруку, а также секретарю горсовета.

Об этом рассказал генпрокурор Юрий Луценко.

"Попытки откупиться не проходят. (...) Федоруку инкриминируется незаконная передача в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель лесного фонда первой категории, стоимостью более 100 млн. грн., а секретарю совета - 1,024 га, который в отсутствие Федорука также незаконно передал земельные участки лесного фонда", - отметил руководитель ГПУ.

По его словам, в тексте подозрения указаны очень известные фамилии "счастливых "новых бучанцев".

Обоим фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).

"Следствие планирует отстранить Федорука от занимаемой должности. В случае сокрытия его от следствия, мы вынуждены будем объявить его в розыск для задержания и ареста", - заявил Луценко.

Как известно, 21 июля в помещениях мэра Бучи Анатолия Федорука, а также его соратника - мэра Ирпеня Владимира Карплюка, прошли обыски следователей Генпрокуратуры. Также обыски проводились и в других местах, в общем на 31 объекте.

Правоохранители подозревают обоих мэров в незаконной застройке лесов, им грозит минимум по шесть лет заключения.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко отметил, что мэры Бучи и Ирпеня течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева. В частности - экс-председателю ВР Игорю Калетнику досталось 14 га лесных угодий.

16 декабря 2015 года Верховный Суд Украины отказал в пересмотре решения, по которому семья Калетника должна вернуть государству 14,05 га лесов в Буче. Калетник находится в розыске с декабря 2014 года.

21 июля пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, ссылаясь на депутата от БПП Владимира Арьева, сообщила, что мэр Ирпеня бежал за границу.

Карплюк пока скрывается, хотя утверждает, что находится в Украине.

Украинская правда