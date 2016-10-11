ГПУ сообщила о подозрении мэру Бучи и секретарю горсовета

1273 просмотра
0
Вторник, 11 октября 2016, 20:09

Генпрокуратура сообщила о подозрении мэру Бучи Анатолию Федоруку, а также секретарю горсовета.

Об этом рассказал генпрокурор Юрий Луценко.

"Попытки откупиться не проходят. (...) Федоруку инкриминируется незаконная передача в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель лесного фонда первой категории, стоимостью более 100 млн. грн., а секретарю совета - 1,024 га, который в отсутствие Федорука также незаконно передал земельные участки лесного фонда", - отметил руководитель ГПУ.

По его словам, в тексте подозрения указаны очень известные фамилии "счастливых "новых бучанцев".

Обоим фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).

"Следствие планирует отстранить Федорука от занимаемой должности. В случае сокрытия его от следствия, мы вынуждены будем объявить его в розыск для задержания и ареста", - заявил Луценко.

Как известно, 21 июля в помещениях мэра Бучи Анатолия Федорука, а также его соратника - мэра Ирпеня Владимира Карплюка, прошли обыски следователей Генпрокуратуры. Также обыски проводились и в других местах, в общем на 31 объекте.

Правоохранители подозревают обоих мэров в незаконной застройке лесов, им грозит минимум по шесть лет заключения.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко отметил, что мэры Бучи и Ирпеня течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева. В частности - экс-председателю ВР Игорю Калетнику досталось 14 га лесных угодий.

16 декабря 2015 года Верховный Суд Украины отказал в пересмотре решения, по которому семья Калетника должна вернуть государству 14,05 га лесов в Буче. Калетник находится в розыске с декабря 2014 года.

21 июля пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, ссылаясь на депутата от БПП Владимира Арьева, сообщила, что мэр Ирпеня бежал за границу.

Карплюк пока скрывается, хотя утверждает, что находится в Украине.

Украинская правда

Темы: Луценко Киевская область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Янукович на посту президента работал на Россию – ГПУ 5 октября 2016, 16:55
Луценко требует ускорить расследование против Табачника 3 октября 2016, 11:43
Сытник раскритиковал идею Луценко об изменениях в УПК 30 сентября 2016, 21:27
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ГПУ сообщила о подозрении мэру Бучи и секретарю горсовета
Украинский безвиз не вынесли на утверждение Европарламента в октябре
Украина хочет отставки президента ПАСЕ, который дружит с Кремлем
НАПК и Госспецсвязь никак не определяется, у кого ключи к е-декларированию
Все новости
Нобель-2016

Нобелевскую премию по экономике дали за теорию контрактов

Реформа образования

Все, что вы хотели знать о проекте закона "Об образовании"