ГПУ повідомила про підозру меру Бучі та секретарю міськради

Генпрокуратура повідомила про підозру меру Бучі Анатолію Федоруку, а також секретарю міськради.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Спроби відкупитися не проходять. (...) Федоруку інкриміновано незаконну передачу у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду першої категорії, вартістю понад 100 млн. грн., а секретарю ради - 1,024 га, який у відсутність Федорука також незаконно передав земельні ділянки лісового фонду", - зазначив керівник ГПУ.

За його словами, в тексті підозри зазначені дуже відомі призвіща "щасливих "нових бучанців".

Обом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).

"Слідство планує відсторонити Федорука від займаної посади. В разі переховування його від слідства, ми змушені будемо оголосити його в розшук для затримання і арешту", - заявив Луценко.

Як відомо, 21 липня в помешканнях мера Бучі Анатолія Федорука, а також його соратника – мера Ірпеня Володимира Карплюка, відбулися обшуки слідчих Генпрокуратури. Також обшуки проводилися і в інших місцях, загалом на 31 об'єкті.

Правоохоронці підозрюють обидвох мерів у незаконній забудові лісів, їм загрожує мінімум по шість років ув'язнення.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що мери Бучі та Ірпеня протягом 2006-2012 років незаконно відвели у власність земельні ділянки своєму оточенню і потрібним людям з Києва. Зокрема – екс-голові ВР Ігорю Калетнику дісталося 14 га лісових угідь.

16 грудня 2015 року Верховний Суд України відмовив у перегляді рішення, за яким родина Калетника має повернути державі 14,05 га лісів у Бучі. Калетник перебуває у розшуку з грудня 2014 року.

21 липня прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, посилаючись на депутата від БПП Володимира Ар'єва, повідомила, що мер Ірпеня втік за кордон.

Карплюк наразі переховується, хоча стверджує, що перебуває в Україні.

Українська правда