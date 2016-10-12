Против члена Меджлиса Кадырова в Крыму открыли уголовное дело

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Среда, 12 октября 2016, 01:45

В отношении члена феодосийского регионального меджлиса Сулеймана Кадырова в Крыму открыли уголовное дело за сепаратизм.

Об этом на странице в Facebok сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

 "В отношении Сулеймана Кадырова, у которого прошёл в Феодосии 5 октября обыск, возбудили уголовное дело за сепаратизм. Ст. 280.1 ч. 2 УК РФ. Помимо всего прочего, следователь ФСБ не пожелал сразу вручить нам копию постановления о возбуждении уголовного дела и хотел отобрать "подписку о неразглашении данных следствия" у Кадырова. В настоящий момент, после первого допроса, у Сулеймана Кадырова не имеется постановления о возбуждении против него дела. Этот факт существенно нарушает право Кадырова на защиту", - написал он.

Также, по словам Курбединова, "не все ясно и с проведенным обыском у Кадырова, который проходил под эгидой каких-то оперативных мероприятий".

5 октября в доме Сулеймана Кадырова в Феодосии ФСБ РФ провела обыск.

Темы: Крым Меджлис аннексия
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