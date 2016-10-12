Проти члена Меджлісу Кадирова в Криму відкрили кримінальну справу
Відносно члена феодосійського регіонального меджлісу Сулеймана Кадирова в Криму відкрили кримінальну справу за сепаратизм.
Про це на сторінці в Facebok повідомив адвокат Еміль Курбедінов.
"Крім усього іншого, слідчий ФСБ не захотів відразу вручити нам копію постанови про порушення кримінальної справи і хотів відібрати "підписку про нерозголошення даних слідства" у Кадирова. На даний момент, після першого допиту, у Сулеймана Кадирова немає постанови про порушення проти нього справи. Цей факт істотно порушує право Кадирова на захист", - написав він.
Також, за словами Курбедінова, "не все ясно і з проведеним обшуком у Кадирова, який проходив під егідою якихось оперативних заходів".
5 жовтня в будинку Сулеймана Кадирова в Феодосії ФСБ РФ провела обшук.