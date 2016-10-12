Проти члена Меджлісу Кадирова в Криму відкрили кримінальну справу

162 перегляди
0
Середа, 12 жовтня 2016, 01:45

Відносно члена феодосійського регіонального меджлісу Сулеймана Кадирова в Криму відкрили кримінальну справу за сепаратизм.

Про це на сторінці в Facebok повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

 "Крім усього іншого, слідчий ФСБ не захотів відразу вручити нам копію постанови про порушення кримінальної справи і хотів відібрати "підписку про нерозголошення даних слідства" у Кадирова. На даний момент, після першого допиту, у Сулеймана Кадирова немає постанови про порушення проти нього справи. Цей факт істотно порушує право Кадирова на захист", - написав він.

Також, за словами Курбедінова, "не все ясно і з проведеним обшуком у Кадирова, який проходив під егідою якихось оперативних заходів".

5 жовтня в будинку Сулеймана Кадирова в Феодосії ФСБ РФ провела обшук.

Теми: Крим Меджліс анексія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
"Знайди Ервіна" – кримські татари провели акцію біля Кремля 11 жовтня 2016, 11:43
Російські прикордонники в Криму затримали українця за книгу 11 жовтня 2016, 09:47
ATR через відсутність фінансування має намір переїхати у Литву 10 жовтня 2016, 14:49
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Глава АП: У Харкові зберігається загроза дестабілізації ситуації
Конкурсна комісія обрала Горгана губернатором Київщини
ГПУ повідомила про підозру меру Бучі та секретарю міськради
Український безвіз не винесли на затвердження Європарламенту в жовтні
Усі новини
Метр

Анджей Вайда про маму, тата, Харків та Катинь

Комедійні фото

Як позіхає лев і співає жирафа?