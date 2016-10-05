Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ пришла с обыском к члену регионального меджлиса в Феодосии

Среда, 5 октября 2016, 08:46
ФСБ пришла с обыском к члену регионального меджлиса в Феодосии
Fb Сулейман Кадыров

В Крыму в доме члена феодосийского регионального меджлиса Сулеймана Кадырова утром 5 октября ФСБ России проводит обыск.

Об этом в Facebook написал сам Кадыров.

"У меня сейчас идет обыск ФСБ, всех неравнодушных прошу меня поддержать своим присутствием! Феодосия, ул. Гарнаева, дом №36", – сообщил Кадыров.

*** Позже страница Кадырова исчезла из Facebook. Однако в сети сохранился скрин-шот поста.

 

Также информацию об обыске у Кадырова изданию "Крым Реалии" подтвердил первый заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

"Подтверждаю. Сам Сулейман-агьа трубку не берет, наши ребята сейчас к нему подъедут", – сообщил Джелял.

Как известно, после аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымскотатарских активистов и членов Меджлиса.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них.

Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех украинских политзаключенных и заложников.

Темы: Крымкрымские татарыправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Крым
В НАТО пока не видят признаков того, что судьба Крыма может решиться на переговорах
Из-за низкого спроса отели в оккупированном Крыму снизили цены для туристов до 40%
Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто
Последние новости
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:42
Комиссия по ценным бумагам определила инвесткомпании, которые могут бронировать работников от мобилизации
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
Все новости...
Реклама: