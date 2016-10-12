Опрос: Клинтон опережает Трампа на 8 пунктов

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Среда, 12 октября 2016, 02:57

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего основного соперника – республиканца Дональда Трампа на 8 процентных пунктов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos, который был опубликован во вторник.

Опрос проводился с вечера воскресенья, когда в США проводился второй тур предвыборных дебатов.

Так, за Клинтон готовы проголосовать 45% избирателей, заТрампа – 37%.

Также респондентов спросили, как они расценивают слова Трампа о приставаниях к женщинам. 61% опрошенных сказали, что многие иногда участвуют в подобных разговорах. 46% заявили, что несправедливо судить о ком-то по разговорам, которые не предназначались для широкой аудитории.  

При этом большинство опрошенных назвали эти слова Трампа сексистскими. 42% респондентов заявили, что республиканца нужно дисквалифицировать из предвыборной гонки, 43% высказались против этого.

Среди женщин лидирует Клинтон – ее поддерживают 44%, Трампа – 29%.

Опрос проводился онлайн в 50 штатах. В нем приняли участие 2386 американцев, из которых 1605 человек заявили о намерении голосовать на выборах. Среди опрошенных оказались 798 демократов и 586 республиканцев.

Погрешность составляет 2-5%.

Напомним, согласно опросу Хиллари Клинтон победила во втором туре дебатов.

Темы: США
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