Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Хиллари Клинтон победила во втором туре дебатов

Понедельник, 10 октября 2016, 07:07
Хиллари Клинтон победила во втором туре дебатов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон одержала победу во втором туре предвыборных дебатов.

Об этом свидетельствуют данные опроса CNN/ORC.

Так, Клинтон поддержали 57% опрошенных, республиканца Дональда Трампа – 34%.

CNN пишет, что это сильный показатель для Клинтон, однако не так хорош, как по результатам первых дебатов.

Согласно результатам опроса после первого тура дебатов, Клинтон поддержали 62% опрошенных, Трампа - 27%.

Самое интересное из дебатов читайте тут:

Трамп пригрозил Клинтон тюрьмой в случае победы на выборах

Трамп извинился за свои высказывания в адрес женщин

Клинтон обвинила РФ в военных преступлениях в Сирии

Клинтон: Никогда еще иностранные власти не пытались так влиять на выборы в США

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
США
В Пентагоне прокомментировали возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов
США объявят о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами – СМИ
Экс-директор ЦРУ призвал усилить давление на Россию: Путин в очень-очень сложной ситуации
Последние новости
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
Все новости...
Реклама: