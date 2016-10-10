Хиллари Клинтон победила во втором туре дебатов
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон одержала победу во втором туре предвыборных дебатов.
Об этом свидетельствуют данные опроса CNN/ORC.
Так, Клинтон поддержали 57% опрошенных, республиканца Дональда Трампа – 34%.
Hillary Clinton wins the debate, but Donald Trump exceeds expectations https://t.co/wzQ6CqOOFm pic.twitter.com/IHHsQorYGJ— CNN Politics (@CNNPolitics) October 10, 2016
CNN пишет, что это сильный показатель для Клинтон, однако не так хорош, как по результатам первых дебатов.
Согласно результатам опроса после первого тура дебатов, Клинтон поддержали 62% опрошенных, Трампа - 27%.
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