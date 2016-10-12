Опитування: Клінтон випереджає Трампа на 8 пунктів

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон випереджає свого основного суперника - республіканця Дональда Трампа на 8 процентних пунктів.

Про це свідчать дані опитування Reuters/Ipsos, яке було опубліковане у вівторок.

Опитування проводилося з вечора неділі, коли в США проводився другий тур передвиборних дебатів.

Так, за Клінтон готові проголосувати 45% виборців, заТрампа - 37%.

Також респондентів запитали, як вони розцінюють слова Трампа про домагання до жінок. 61% опитаних сказали, що багато людей іноді беруть участь в подібних разговорах. 46% заявили, що несправедливо судити про когось з розмов, які не призначалися для широкої аудиторії.

При цьому більшість опитаних назвали ці слова Трампа сексистськими. 42% респондентів заявили, що республіканця потрібно дискваліфікувати з передвиборної гонки, 43% висловилися проти цього.

Серед жінок лідирує Клінтон - її підтримують 44%, Трампа - 29%.

Опитування проводилося онлайн в 50 штатах. У ньому взяли участь 2386 американців, з яких 1605 людей заявили про намір голосувати на виборах. Серед опитаних виявилися 798 демократів і 586 республіканців.

Похибка становить 2-5%.

Нагадаємо, згідно з опитуванням Хілларі Клінтон перемогла в другому турі дебатів.