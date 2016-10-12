РФ снова нанесла удары по Алеппо – правозащитники

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Среда, 12 октября 2016, 04:41

Самолеты российских ВКС возобновили удары по жилым кварталам на востоке Алеппо, находящимся под контролем повстанцев.

Как сообщил Сирийский центр наблюдения за правами человека, базирующийся в Англии, российские боевые самолеты сбросили так называемые противобункерные заряды, а также другие авиабомбы на восточные кварталы города.

По словам сирийских активистов, в результате авианалета убиты 25 человек, включая детей.

Как заявила во вторник неправительственная организация "Врачи без границ", в городе осталось только 11 работоспособных машин скорой помощи, поскольку пять экипажей были потеряны при бомбежках, а еще у восьми отсутствуют необходимые запчасти.

Нынешние бомбардировки осуществляются на фоне отказа российского президента Владимира Путина от поездки во Францию, где была запланирована его встреча с президентом Франсуа Олландом. По словам источников в Елисейском дворце, встреча была отменена после того, как в Париже заявили, что она будет целиком посвящена сирийской проблеме.

ВВС

Темы: Росcия Сирия
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