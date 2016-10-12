РФ знову завдала удари по Алеппо - правозахисники

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Середа, 12 жовтня 2016, 04:41

Літаки російських ВКС відновили удари по житлових кварталах на сході Алеппо, що знаходиться під контролем повстанців.

Як повідомив сирійський центр спостереження за правами людини, що базується в Англії, російські бойові літаки скинули так звані протибункерні заряди, а також інші авіабомби на східні квартали міста.

За словами сирійських активістів, в результаті авіанальоту вбито 25 осіб, включаючи дітей.

Як заявила у вівторок неурядова організація "Лікарі без кордонів", в місті залишилося тільки 11 працездатних машин швидкої допомоги, оскільки п'ять екіпажів були втрачені при бомбардуваннях, а ще у восьми відсутні необхідні запчастини.

Нинішні бомбардування здійснюються на тлі відмови російського президента Володимира Путіна від поїздки до Франції, де була запланована його зустріч з президентом Франсуа Олландом. За словами джерел в Єлисейському палаці, зустріч була скасована після того, як в Парижі заявили, що вона буде цілком присвячена сирійській проблемі.

ВВС

Теми: Росія Сирія
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