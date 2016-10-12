В Испании задержали украинских моряков за поставки наркотиков джихадистам

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Среда, 12 октября 2016, 06:07

Одиннадцать уроженцев Украины, члены команды грузового судна Marti N., которое под флагом Панамы вышло 23 сентября из испанского порта Альмерия в направлении Ливии, находятся под следствием в испанской тюрьме.

Об этом сообщил во вторник, 11 октября, на пресс-конференции в Мадриде подполковник Гражданской гвардии Хавьер Рохеро, передает DW.

По его словам, "украинцы причастны к деятельности сети", которая занимается поставками оружия и наркотиков террористам в Ираке и Ливии.

На вопрос корреспондента, являются ли украинцы джихадистами, подполковник ответил, что по имеющимся у следствия данным, "они таковыми не являются и были наняты сетью только для транспортировки марокканского гашиша - около 20 тонн - ливийским террористам". В дальнейшем наркотик должен был реализовываться в европейских странах, а деньги - пойти в том числе на нужды джихада.

Судно Marti N. было захвачено спецназом Гражданской гвардии на днях в Западном Средиземноморье. Точную дату офицер назвать отказался. За участие в наркоторговле морякам грозит до 10 лет тюремного заключения. Однако, по словам Рохера, срок могут увеличить, "если суд учтет такое отягчающее обстоятельство, как сотрудничество с террористами". Хотя не исключено, что "арестованные могли и не знать, кому предназначался груз", добавил Рохер.

Арест украинцев был проведен в рамках крупномасштабной полицейской операции, в которой принимают участие, кроме Испании, также Франция, Италия и Греция. Задача - разрушить каналы поставок и финансирования террористов.

В ходе операции, проводимой с начала 2015 года, в водах Средиземноморья было перехвачено пять кораблей с гашишем и два - с оружием. 

Темы: Испания
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