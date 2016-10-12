Стихия в Одессе убила уже двух людей

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Среда, 12 октября 2016, 18:28

Один из пострадавших в результате падения ветки во время шторма в Одессе в среду – 45-летний мужчина – умер в больнице.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Одесского горсовета Наталья Мальцева, сообщает "Интерфакс-Украина".

Таким образом, количество погибших увеличилось до двух человек.

Кроме того, выросло количество пострадавших. Еще один человек был госпитализирован с улицы Балковской после падения ветки. В настоящее время в больницах остается три человека, еще одного из пострадавших медики отпустили домой.

Мэрия обратилась к одесситам с просьбой воздержаться от выхода из дома и в четверг. Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 13 октября 2016 года по Одессе и местами по области сохранятся порывы ночью юго-восточного, днем северо-западного ветра 15-20 м/сек. Ночью и утром по Одессе и местами по области ожидается сильный дождь. Температура ночью и днем 9-11ºС.

"В связи со сложными погодными условиями, одесская мэрия в очередной раз настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещение и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин. Просьба быть предельно внимательными, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей", – говорится в сообщении горсовета.

Как известно, в Одессе и Одесской области на среду объявлено штормовое предупреждение, наблюдается сильный дождь, северо-восточный ветер 19-24 м/с, с порывами до 25-27 м/с. Температура ночью и днем +11-13°С.

В результате сильного ветра с утра в городе падают деревья, упало два подъемных крана. В первой половине дня в результате падения деревьев погибла 79-летняя женщина.

При этом в южных районах Одесской области из-за сильного дождя подтапливает дома. Там работают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Темы: Одесса стихийное бедствие погода
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