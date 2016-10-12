Решение ПАСЕ: сейчас невозможно проводить выборы на Донбассе

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Среда, 12 октября 2016, 20:23

Парламентская ассамблея Совета Европы считает невозможным проведение выборов на Донбассе, несмотря на требования Минских договоренностей.

Об этом, как сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды", говорится в резолюции о нарушении прав человека на территориях, не контролируемых украинской властью.

Ассамблея призвала все стороны выполнить политические положения Минска, но констатировала, что должны быть созданы необходимые условия для этого.

"Ассамблея считает, что до тех пор, пока текущая ситуация в "ДНР" и "ЛНР", которая характеризуется атмосферой опасности, запугивания и безнаказанности и отсутствия свободы слова и информации, будет оставаться неизменной, проведение свободных и справедливых выборов в этих регионах не является возможным", - говорится в документе, принятом подавляющим большинством голосов.

Докладчик Марилуиза Бек объяснила, что во время поездок в Украину она и содокладчица Кристина Зеленкова получили подтверждение неприемлемой для проведения выборов безопасной ситуации.

Они обратились к СММ ОБСЕ с просьбой обеспечить их проезд на территории, контролируемые "ДНР" и "ЛНР", но получили отказ.

"Если ОБСЕ не может гарантировать безопасность даже двух докладчиц, то как можно говорить, что будут созданы безопасные условия для проведения выборов?", - возмутилась она.

Как известно, Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила поправку к резолюции по Украине, в которой призвала страны-члены ЕС сохранять санкции, невзирая на экономические потери.

Темы: ПАСЕ Донбасс
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IP: 94.76.66.---samal12.10.2016 20:37
То все ж таки у Оланда Шиза з переляку.
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