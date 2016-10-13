Президента призвали запретить открытие Евровидения в Софии Киевской

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Четверг, 13 октября 2016, 07:37

Развлекательные мероприятия Евровидения на территории храма Святой Софии является богохульством и попыткой подмены ценностей.

Об этом говорится в обращении бывших советских политзаключенных и диссидентов Ветеранского объединения "Украинский Хельсинский Союз" (ВО "УГС") к президенту Украины Петру Порошенку.

"Такие планы инициаторов мы расцениваем не только как вопиющее проявление культурного невежества, но и как скрытое стремление подмены ценностей, едва замаскированный способ навязать украинскому народу вместо ориентиров высокой европейской культуры, выстроенной на христианских началах, обычаи и образцы массовой культуры", - сказано в заявлении.

В ВО "УГС" отмечают высокую историческую и культурную ценность Софийского монастырского комплекса, а прежде всего его значение как религиозной святыни для христиан. Они напомнили, что на территории Софии похоронены выдающиеся служители, в частности епископы и священники Украинской автокефальной православной церкви, а у ворот находится могила Патриарха Владимира Романюка.

"Для нас, украинцев, Святая София - как Стена Плача для евреев, или Камень Каабы для мусульман, или собор Святого Петра в Риме для итальянцев - является центром всей Вселенной ... Поэтому со всей ответственностью хотим заявить, что названные развлекательные действия на территории храма Святой Софии или под его стенами будут нами рассматриваться как крайнее богохульство, как скрытое покушение на священные смыслы и интересы украинской нации", - отмечается в обращении к президенту.

Учитывая указанные аргументы, ВО "УГС" призывает президента запретить проведение в Святой Софии презентации международного эстрадного фестиваля Евровидение-2017.

Под обращением поставили подписи: Левко Лукьяненко, Олесь Шевченко, Александр Ткачук, Николай Горбаль, Василий Овсиенко.

Как сообщалось, представители Европейского вещательного союза (ЕВС), Национальной телекомпании Украины (НТКУ), Киевской городской государственной администрации приняли решение провести церемонию открытия Евровидения-2017 на территории Софийского собора.

В то же время ранее Минкульт отдал памятник архитектуры Софии под богослужения. Храм Малой Софии Национального заповедника София Киевская, построенный в XVIII веке, действует как церковь.

Столичный оргкомитет Евровидения-2017 определил 5 главных локаций, которые будут использованы для проведения песенного конкурса. Место открытия и закрытия песенного конкурса пока обсуждается - торжества будут проводиться в Художественном Арсенале, КГГА или на территории Софии.

Темы: Евровидение Киев Порошенко
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