Аваков: видеофиксация показывает гигантское число нарушений ПДД
Автоматическая система видеофиксации нарушений правил дорожного движения, запущенная в тестовом режиме, фиксирует большое количество нарушений.
Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сказал журналистам, сообщают "Украинские новости".
"Я с некоторым опасением ожидаю, когда мы все таки реализуем в полной мере видеофиксацию по всей территории страны, потому что тестовые замеры, которые мы сделали с нескольких камер, показали гигантское количество нарушений", – сказал он.
Аваков считает, что гражданам необходимо поставить себе некоторые ограничения, чтобы находиться в безопасности.
Как известно, Министерство внутренних дел начало автоматическую видеофиксацию нарушений правил дорожного движения в тестовом режиме на дорогах в Киеве и Одессе.
Как всегда - их снимать нельзя, а граждан можно и нужно, с удвоенным старанием
Люди не купують російський чай, російські холодильники, російське печиво, російський електроінструмент, десятою дорогою оминають російські банки - щоб не збагачувати окупанта, який вбиває на фронті їхніх дітей, сусідів, друзів, співробітників чи кумирів дитинства. А цей представник Л"Г"БТ спільноти спокійнісінько входить в "найпатріотичнішу" фракцію Українського парламенту і при тому тримає гроші у філії банку з країни-окупанта. І його не хвилює, що за ті позичені в нього гроші окупант годує найманців, які і далі вбивають.