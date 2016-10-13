Аваков: видеофиксация показывает гигантское число нарушений ПДД

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Четверг, 13 октября 2016, 10:31

Автоматическая система видеофиксации нарушений правил дорожного движения, запущенная в тестовом режиме, фиксирует большое количество нарушений.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сказал журналистам, сообщают "Украинские новости".

"Я с некоторым опасением ожидаю, когда мы все таки реализуем в полной мере видеофиксацию по всей территории страны, потому что тестовые замеры, которые мы сделали с нескольких камер, показали гигантское количество нарушений", – сказал он.

Аваков считает, что гражданам необходимо поставить себе некоторые ограничения, чтобы находиться в безопасности.

Как известно, Министерство внутренних дел начало автоматическую видеофиксацию нарушений правил дорожного движения в тестовом режиме на дорогах в Киеве и Одессе.

Темы: Аваков дороги полиция
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Комментарии — 4
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IP: 62.80.186.---грибник13.10.2016 11:39
А какие нарушения? - вот это интересно. Превышение скорости? Неправильные обгоны? Что еще может зарегистрировать видеокамера? Так поставьте дорожные знаки: тут столько, а там - столько км в час. Тут можно обгонять, а тут - нет. И нарушений будет значительно меньше. А то едешь по житомирской трассе, дорога отличная, почему бы и не прижать 120-130 км? А это, оказывается нарушение!
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IP: 185.11.29.---sazzz13.10.2016 11:26
видеофиксация также показывает, как талантливый сынуля Авакова, злоупотребляя служебным положением папаши, впаривает милиции рюкзаки по тройной цене. где комментарии министра по этому поводу?
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IP: 176.115.97.---informer13.10.2016 10:47
я думал Аваков напишет - "цілодобова відеореєстрація роботи поліцейських всіх рівнів реєструє гігантське число порушень карного кодексу"!!

Как всегда - их снимать нельзя, а граждан можно и нужно, с удвоенным старанием
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IP: 194.44.160.---Семенен13.10.2016 10:43
Класний чувак АвакАв краще поговорив би зі своїм однофракційником Котвіцьким, який разом з Лещенком позичають гроші окупантам -
Люди не купують російський чай, російські холодильники, російське печиво, російський електроінструмент, десятою дорогою оминають російські банки - щоб не збагачувати окупанта, який вбиває на фронті їхніх дітей, сусідів, друзів, співробітників чи кумирів дитинства. А цей представник Л"Г"БТ спільноти спокійнісінько входить в "найпатріотичнішу" фракцію Українського парламенту і при тому тримає гроші у філії банку з країни-окупанта. І його не хвилює, що за ті позичені в нього гроші окупант годує найманців, які і далі вбивають.
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