Циклон из Одессы идет на Запорожье, людей просят не выходить

Минувшей ночью стихия повалила в Запорожье 6 деревьев, из-за шторма на Азовском море в курортном поселке Кирилловка остаются затопленными около 30 баз отдыха, пострадавших нет.

Об этом сообщила начальник отдела по работе с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, в четверг в Запорожье по касательной придет циклон, принесший ненастье в Одессу днем ранее. "Этой ночью из-за порывов сильного ветра в Запорожье упало 6 деревьев. Сегодня с 9 утра до 15 дня в городе ожидается усиление ветра, дождь", - рассказала представитель облуправления ГСЧС.

Спасатели просят запорожцев, особенно людей пенсионного возраста, по возможности воздержаться от выхода на улицу, а также не оставлять свои автомобили на дорогах, не препятствовать движению пожарного и аварийно-спасательного автотранспорта, не перекрывать проезжие части, подъезды к домам.

Также она сообщила, что на данный момент ситуация в курортном пгт Кирилловка (Акимовский район) стабилизировалась, штормовой ветер стихает, его направление меняется, однако подтопленными остаются около 30 баз отдыха. "Подтопление баз отдыха произошло на Федотовой косе между Кирилловкой и пгт Степное. Из-за шторма на сушу вышла наплывная волна, одновременно поднялись грунтовые воды. Это ежегодный природный процесс. Пострадавших нет. На базах отдыха отдыхающих нет, а охрана за помощью в ГСЧС не обращалась", - сообщила Барышева.

Спасатели называют ситуацию в регионе контролируемой, проводится постоянный мониторинг, подразделения облуправления ГСЧС находятся в боевой готовности.

Как известно, 12-13 октября стихия обрушилась на Одесскую область, в результате три человек, среди которых ребенок, погибли.