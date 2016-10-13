Циклон из Одессы идет на Запорожье, людей просят не выходить

00
0
Четверг, 13 октября 2016, 10:47

Минувшей ночью стихия повалила в Запорожье 6 деревьев, из-за шторма на Азовском море в курортном поселке Кирилловка остаются затопленными около 30 баз отдыха, пострадавших нет.

Об этом сообщила начальник отдела по работе с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, в четверг в Запорожье по касательной придет циклон, принесший ненастье в Одессу днем ранее. "Этой ночью из-за порывов сильного ветра в Запорожье упало 6 деревьев. Сегодня с 9 утра до 15 дня в городе ожидается усиление ветра, дождь", - рассказала представитель облуправления ГСЧС.

Спасатели просят запорожцев, особенно людей пенсионного возраста, по возможности воздержаться от выхода на улицу, а также не оставлять свои автомобили на дорогах, не препятствовать движению пожарного и аварийно-спасательного автотранспорта, не перекрывать проезжие части, подъезды к домам.

Также она сообщила, что на данный момент ситуация в курортном пгт Кирилловка (Акимовский район) стабилизировалась, штормовой ветер стихает, его направление меняется, однако подтопленными остаются около 30 баз отдыха. "Подтопление баз отдыха произошло на Федотовой косе между Кирилловкой и пгт Степное. Из-за шторма на сушу вышла наплывная волна, одновременно поднялись грунтовые воды. Это ежегодный природный процесс. Пострадавших нет. На базах отдыха отдыхающих нет, а охрана за помощью в ГСЧС не обращалась", - сообщила Барышева.

Спасатели называют ситуацию в регионе контролируемой, проводится постоянный мониторинг, подразделения облуправления ГСЧС находятся в боевой готовности.

Как известно, 12-13 октября стихия обрушилась на Одесскую область, в результате три человек, среди которых ребенок, погибли.

Темы: погода стихийное бедствие Одесса Запорожье
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Число жертв стихии в Одессе растет: погибла девочка 13 октября 2016, 09:54
Из-за ветра украинцев призывают не ходить под деревьями и билбордами 13 октября 2016, 09:44
Во время шторма в Одессе затонули яхта и турецкая шхуна 13 октября 2016, 09:11
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Циклон из Одессы идет на Запорожье, людей просят не выходить
Савченко призналась в ПАСЕ, что таки ездила на оккупированные территории
Число жертв стихии в Одессе растет: погибла девочка
Из-за ветра украинцев призывают не ходить под деревьями и билбордами
Все новости
Фесткультура

Организаторы музыкальных фестивалей – о трудностях и перспективах

Видео

Писатели, которых добавили в программы начальной школы, записали видео для учащихся