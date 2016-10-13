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Число жертв стихии в Одессе растет: погибла девочка

Четверг, 13 октября 2016, 09:54

В Одессе в результате стихии погиб ребенок, это уже третья жертва ненастья, бушующего в регионе.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине.

Так, через шквалистые порывы ветра в 4 районах города и 6 районах области повалены 86 деревьев. В свяси с этим погибли три человека. Среди них 11–летняя девочка, которая наступила на оборванную линию электропередач и была смертельно поражена током. Таким образом, это уже третья жертва стихии за 12-13 октября.

Кроме того, еще 1 человек пострадал.

Также в результате ненастья в 17 районах области обесточен 151 населенный пункт.

Из-за выпадения осадков произошло подтопление 10 участков улиц города, 7 подвальных помещений зданий и 55 частных домовладений области (придворовые и подвальные помещения). Работы по откачке воды продолжаются.

Из-за порывов ветра в Одессе и 1 населенном пункте области (г. Черноморск) произошло повреждение крыш 2 частных жилых домов.

 
 
 

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Темы: Одессапогодастихийное бедствиеГСЧС
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